Milliardensubvention für TSMC: Spatenstich für Chip-Fabrik

Das Firmenlogo des Chip-Herstellers TSMC an dessen Firmensitz in Taiwan. Archiv.

Milliardeninvest für Unabhängigkeit vom Weltmarkt

Zumindest in der sächsischen Chipindustrie ist das allerdings wirklich so. Die Auftragsbücher im Silicon Saxony sind voll, und um auf dem europäischen Markt mitmischen zu können, wagt sich der taiwanesische Chip-Hersteller TSMC erstmals aus Asien raus, hat Dresden im letzten Jahr den Zuschlag gegeben und bekommt dafür fünf Milliarden Euro Zuschuss vom deutschen Staat

Halbleiter steuern fast alles, was uns an Technik in unserem Alltag begegnet. Neue Fabriken sind willkommen - mit Folgen für Mensch und Infrastruktur.

Globalfoundries findet TSMC-Subventionen unfair

Globalfoundries produziert bereits seit einem Vierteljahrhundert in Dresden. Sie sind die einzigen, die ihre geplante Acht-Milliarden-Euro-Investition an Steuergelder knüpfen; sie empfinden die Subventionen für TSMC als unfair, kritisiert deren Chef Thomas Caulfield:

Steuergeld für Chip-Hersteller oder für die Forschung?

Drei Europäer sind also mit im Bund: aus Wettbewerbern werden Partner, eine asiatisch-europäische Chip-Allianz in Dresden. Aber es gibt auch Kritik. Der Präsident des Zentrums für Europäische Wirtschaftsförderung, Achim Wambach, fasst diese zusammen:

Trotz staatlicher Hilfszusage: Chip-Fabrik von Intel auf der Kippe

Neben fünf Milliarden Euro für TSMC hat der US-Chipriese Intel den größten Geldregen versprochen bekommen: zehn Milliarden Euro staatliche Hilfe bei 30 Milliarden Euro eigener Investition für ein Werk in Magdeburg, lange vor dem Deal mit TSMC in Dresden.

Intel hat angekündigt, 15.000 Stellen zu streichen, um Kosten einzusparen. Was das für die geplante Intel-Fabrik in Magdeburg bedeutet, erläutert ZDF-Börsenexpertin Sina Mainitz.

Doch noch nicht mal ein Spatenstich ist in Sicht. Inzwischen bereitet sich selbst die Regierung in Sachsen-Anhalt auf ein Scheitern vor. Ein milliardenschwerer Deal, der von Anfang an umstritten war, denn Intel steckt schon lange in der Krise: es fehlen moderne Produkte, der Aktien-Kurs ist mächtig abgesackt, 15.000 Jobs sollen gestrichen werden - ein Bekenntnis zur Ansiedlung in Magdeburg fehlt inzwischen.