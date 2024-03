Russland leakt brisante Bundeswehr-Besprechung zu Taurus

Auf den ersten Blick könnten die Aufnahmen authentisch sein, die Stimmen klingen nicht offensichtlich manipuliert, die Soldaten scheinen miteinander vertraut, es wird eine riesige Fülle an Details, bezogen auf zahleiche interne Abläufe, erwähnt. Quellen in der Bundeswehr teilten dem ZDF mit, dass sie den Inhalt für authentisch halten, ohne es jedoch sicher verifizieren zu können.

Deutschland will die Ukraine weiterhin unterstützen, darf dabei aber nicht zur Kriegspartei werden. Das ist die klare Haltung von Bundeskanzler Scholz. Bundeswehrtruppen und Taurus-Marschflugkörpern in der Ukraine erteilt er ein eindeutiges "Nein". 28.02.2024 | 2:03 min

Worum geht es im angeblichen Gespräch?

Was bedeutet das Leak für die Taurus-Debatte?

Das Treffen birgt politische Sprengkraft. Die öffentlichen Argumentationen des Kanzlers gegen eine Lieferung von Taurus an die Ukraine kann Gerhartz offenbar wenig nachvollziehen. "Weil keiner so richtig weiß, warum blockt der Kanzler hier, kommen natürlich abenteuerlichste Gerüchte auf", sagt Gerhartz. Er beschreibt frustriert seine Mühen, aus seiner Sicht falsche Informationen über Taurus gegenüber Journalisten richtigzustellen.

Der Bundestag debattiert über neue Hilfen für die Ukraine. Ein Antrag der Ampel zur "Lieferung von zusätzlich erforderlichen weitreichenden Waffensystemen" nennt Taurus nicht. 22.02.2024 | 1:38 min

Im geleakten Gespräch sehen es die Luftwaffen-Experten als durchaus machbar an, Taurus der Ukraine zu liefern. Mehr eine Frage der konkreten militärischen Umsetzung und insbesondere des politischen Willens. Mit dem Leak versucht Russland also, dem Kanzler größtmöglich zu schaden.

Wie könnten Abgabe und Ausbildung der Ukrainer ablaufen?

Auf Briten zurückzugreifen, könnte eine "schnelle Lösung" sein, so einer der Teilnehmer. "Da muss man nicht warten, bis man 20 hat, da könnte man theoretisch auch fünf abgeben." Und später: "Ich weiß doch, was unsere eigenen Experten am Anfang für Zeitlinien aufgemalt haben - und die [Ukrainer] haben das Ding in wenigen Wochen beherrscht und setzen es ein in einem Ausmaß, wo unsere Leute sagen: Oh wow!"