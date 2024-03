Verdächtigter Soldat bekam vor Tat Gefährderansprache

Kurz vor dem mutmaßlichen Vierfachmord durch einen Bundeswehrsoldaten in Niedersachsen hat es nach Angaben der Ermittler eine Gefährderansprache der Polizei bei dem Beschuldigten gegeben. Vorausgegangen sei eine Anzeige wegen Bedrohung durch seine getrennt lebende Ehefrau und ein späteres Opfer, teilten die Polizei in Rotenburg an der Wümme und die Staatsanwaltschaft Verden am Montag mit. Es habe einen Streit zwischen den Anzeigenden und dem Tatverdächtigen gegeben. Hintergrund soll die neue Beziehung des späteren Opfers zu der in Trennung lebenden Ehefrau des Beschuldigten gewesen sein.