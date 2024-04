Bildungsdebatte bei "Lanz": Schulleiterin schlägt Alarm

Laut CDU-Vize Karin Prien sollen Eltern stärker in die Verantwortung genommen werden.

Reizgas-Angriffe auf dem Schulweg, Videoaufnahmen auf den Schultoiletten, Schüler, die Waffen mit sich tragen - davon berichtete eine Schulleiterin am Donnerstagabend bei "Markus Lanz".

Anja Mundt-Backhaus, didaktische Leiterin der Integrierten Gesamtschule Stöcken bezeichnete die Situation als "verheerend". In einem Brandbrief an die Schulbehörde hatte die Schulleitung um Hilfe gebeten.

Laut Lehrergewerkschaft GEW haben 95 Prozent der Lehrer an Förderschulen in den letzten Jahren Gewalt erlebt. Ein Sozialarbeiter und ein Kriminalpolizist analysieren die Ursache.

An einer Schule in St. Leon-Rot in Baden-Württemberg ist es zu einer tödlichen Gewalttat gekommen: Ein Schüler soll seine 18-jährige Mitschülerin attackiert haben.

25.01.2024 | 2:09 min