Palmer bei Markus Lanz: Stimme zehn von zwölf FDP-Punkten zu

Die FDP will die Rente mit 63 abschaffen , SPD und Grüne sind dagegen. Geywitz wehrte sich gegen den Vorwurf, zu viele Menschen würden mit 63 Jahren auf Kosten der Allgemeinheit in Rente gehen, obwohl sie noch arbeiten könnten. "Wir haben eine große Wohngeldreform gemacht, weil viele Leute sonst nicht in der Lage gewesen wären, ihre Wohnung zu bezahlen und zu beheizen. Und ziemlich viele, genau die Hälfte davon, sind Rentnerinnen und Rentner", sagte sie.