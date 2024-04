Bürgergeld und Rente mit 63: Streit um FDP-Konzept

Verschärfte Sanktionen, keine neuen Sozialleistungen

Der "verfassungsrechtliche Spielraum für verschärfte Sanktionen" müsse ausgenutzt werden, "bis hin zu einer vollständigen Streichung von Leistungen", heißt es in der Vorlage, die am Montag im FDP-Präsidium beschlossen und auf dem Parteitag am kommenden Wochenende eingebracht werden soll. In dem Papier stellen die Liberalen insgesamt zwölf Punkte "zur Beschleunigung der Wirtschaftswende" vor.