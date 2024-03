Wie geht es der deutschen Wirtschaft im Jahr 2024?

Für Verbraucher*innen bedeuten höhere Preise in erster Linie einen Verlust der eigenen Kaufkraft. Heißt: Für eine bestimmte Geldsumme können sie nicht mehr die gleiche Ware oder Dienstleistung kaufen. Aus ökonomischer Sicht ist Inflation per se nichts Schlechtes: So steigen auch die Gewinne der Unternehmen und sie können wieder mehr investieren. Doch es kommt auf die Höhe der Inflation an. Allgemein gilt in Deutschland eine Preissteigerung von zwei Prozent als "gesund". Die Inflationsrate in Deutschland lag im Februar 2024 laut Statistischem Bundesamt bei 2,5 Prozent.