Bürgergeld: Linnemann fordert Mentalitätswandel

Die CDU hat den Wahlkampf eröffnet. Morgen will sie ein Konzept vorstellen, das im Fall einer Regierungsübernahme nach der nächsten Bundestagswahl eine radikale Reform des Bürgergeldes vorsieht. Auch der Name soll geändert werden. "Neue Grundsicherung" soll es dann heißen. Zu sehr suggeriere der Begriff Bürgergeld, dass es jedem zustehe, heißt es in dem Papier.

System "vom Kopf auf die Füße stellen"

Auch inhaltlich will die Partei einiges verändern. Generalsekretär Linnemann ist Co-Autor dieses Konzepts und betont am Abend in der ZDF-Sendung "Berlin direkt", seine Partei zeige dann "ein Konzept, was durchführbar ist, und wir werden zeigen als CDU, was wir besser machen als die Ampel". So weit zum Wahlkampf.