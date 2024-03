CDU-Programm runderneuert? Festival der Selbstvergewisserung

Kanzler Olaf Scholz hat Betriebe und Projekte in Sachsen besucht und vor dem Erfolg extremistischer Parteien gewarnt. Zeitgleich hielt die CDU-Bundesspitze eine Konferenz ab. 29.02.2024 | 2:54 min

Vielleicht hat es einen Abend wie diesen in Chemnitz gebraucht. Ein Abend, an dem sich sächsische CDU-Mitglieder mitgenommen fühlen, eingebunden und zum anstehenden Wahlkampf ermuntert.

Sachsen: AfD und CDU liefern sich Kopf-an-Kopf-Rennen

Doch die Situation hier in Sachsen ist tatsächlich schon eine besondere: AfD und CDU liefern sich in den Umfragen ein Kopf-an-Kopf-Rennen, während die Schar der kleinen Parteien hier langsam unübersichtlich wird: FDP Linke , vielleicht Hans-Georg Maaßen, Freie Wähler, Sarah Wagenknecht und ja, auch die SPD zählt dazu – sie alle liegen derzeit teils deutlich unter 10 Prozent.

"Wer weiß, wer es alles in den Landtag schafft", grübelt ein CDU-Mitglied aus Bernsdorf. "Am Ende müssen wir unsere Koalitionspartner mit der Kehrschaufel zusammenkratzen."

Botschaft des Abends: Auch CDU hat 2015 Fehler gemacht

Es beginnt mit einem Werbeclip, die Musik dazu könnte kaum lauter dröhnen. Als sich der Troß um Merz langsam durch die Massen auf die Bühen schiebt, kündigt Generalsekretär Linnemann auf der Bühne die Politiker an wie Popstars. Es sind Momente, die haben so gar nichts mehr von einer "Konferenz".

CDU verkauft sich als runderneuerte Partei

Merz kommt an Brandmauerdebatte nicht vorbei

Konferenz eher ein Festival der Selbstvergewisserung

So bleibt offen, ob Merz mit den Botschaften in Chemnitz durchdringen konnte. An diesem Abend, der weniger eine Programmkonferenz war, als ein Festival der Selbstvergewisserung. Ein Abend der ahnen ließ, mit was für einer CDU das Land in den nächsten Jahren rechnen kann.