Bundestag lehnt Unionsantrag zu Taurus ab

Ein Antrag der Union zur Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern hat im Bundestag keine Mehrheit erhalten. 480 Abgeordnete stimmten gegen die Vorlage, lediglich 181 dafür. 22.02.2024 | 1:52 min

Vor dem zweiten Jahrestag des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine hat der Bundestag die Forderung der Union nach einer Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern abgelehnt. Ein entsprechender Antrag scheiterte am Donnerstag klar.

Die Ukraine erhält weiterhin nicht in vollem Umfang das Material, das sie dringend benötigt, um den russischen Angriffskrieg wirksam abzuwehren.

Strack-Zimmermann als Einzige aus dem Ampel-Lager dafür

In namentlicher Abstimmung stimmten am Donnerstag dann 181 Abgeordnete für den Unionsantrag mit dem Titel "Für eine echte Zeitenwende in der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik". 480 Volksvertreterinnen und -vertreter votierten dagegen, fünf enthielten sich.