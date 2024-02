Experte Mölling zu Ampel-Antrag: "Es geht um Taurus"

Das Waffensystem Taurus könnte die russische Nachschub-Kette unterbrechen, sagt Militärexperte Christian Mölling. Die Ukraine sei wegen Munitionsmangel akut in Bedrängnis.

Sehen Sie hier das Interview mit Dr. Christian Mölling in voller Länge. 20.02.2024 | 4:21 min

Im Streit um die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine wird der Ton rauer. Die Ampel-Fraktionen wollen die Regierung im Bundestag gemeinsam auffordern, weitere Waffen an die Ukraine zu liefern - und zwar Systeme, die weit hinter die russische Frontlinie reichen.

Politiker von Grünen und FDP verstehen darunter Raketen vom Typ Taurus. Andere Systeme brauche man auch nicht zu benennen. Die seien schon geliefert worden, sagt Militärexperte Christian Mölling im ZDF.

Christian Mölling ... ... ist Forschungsdirektor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) in Berlin und leitet dort das Programm Sicherheit, Verteidigung und Rüstung. Er forscht und publiziert seit über 20 Jahren zu den Themenkomplexen Sicherheit und Verteidigung, Rüstung und Technologie, Stabilisierung und Krisenmanagement. Für ZDFheute analysiert er regelmäßig die militärischen Entwicklungen im Ukraine-Konflikt.

Lesen Sie das Interview unten in Auszügen oder sehen Sie es oben im Video in voller Länge.

Im Interview mit dem ZDF heute journal stellt Christian Mölling fest, dass ...

... es in dem Ampel-Antrag um Taurus geht

Es sei in Berlin verhandelt worden, den Namen "Taurus" im Antrag nicht zu nennen . Aber "es geht um den Taurus", sagt Mölling. Stattdessen ist dort von "weitreichenden Waffensystemen" die Rede. Das sei gesichtswahrend und auch "in Ordnung".

"Aber ich glaube es zeigt einfach, wie schwierig verhakt die einzelnen Akteure mittlerweile sind, weil man hier versucht den Taurus wieder rauszureden", stellt Mölling weiter fest.

Wie genau will Deutschland die Ukraine in Zukunft unterstützen? In der Ampel zeigen sich erneut Risse: Taurus-Lieferungen - ja oder nein? 20.02.2024 | 2:31 min

... Taurus eine höhere Durchschlagskraft hat



Taurus habe eine längere Reichweite.

Taurus habe die "Möglichkeit tiefer durchzuschlagen als die Systeme Scalp und Storm Shadow das können.

Außerdem sei Taurus "wahrscheinlich deutlich weniger anfällig für Störmanöver und Störsignale der russischen elektronischen Kriegsführung". Was der Taurus laut dem Militärexperten kann, was andere weitreichende Waffensysteme nicht können:

Mit einer höheren Durchschlagskraft könnten Ziele wie die Kertsch-Brücke zerstört werden. Das sei das "erste Ziel, das man sich vorstellen kann". Wenn man es schaffe, die Logistik für Russland zu unterbrechen, komme weniger Munition an der russischen Seite der Front an.

... sich in der Ukraine der Druck auf die Südfront verstärke

"Weil die Munition nicht mehr da ist und nicht langsam zu Ende geht, sondern schnell zu Ende geht, ist Russland zum Teil im Vorteil und in der Lage Gebiete zurückzunehmen, die die Ukraine lange gehalten hat", sagt Mölling.

Dadurch verstärke sich der Druck auf die Südfront. Russland sehe, dass die Ukraine auf lange Zeit nicht mit ausreichender Munition versorgt ist und nutzt diese Gelegenheit.

Im Streit um die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern wächst der Druck auf Kanzler Scholz. Noch in dieser Woche will der Bundestag erneut darüber abstimmen. 20.02.2024 | 1:38 min

... dass es versäumt wurde, der Ukraine genügend Munition zu liefern

Die Zahlen seien bekannt, wie viel Munition gebraucht werde, sagt Mölling. "Ich weiß nicht, ob man es verschlafen hat oder nicht machen wollte. Ich glaube, es ist eine Mischung aus beidem. Es ist auf alle Fälle unverantwortlich, zuzusagen, dass man die Ukraine unterstützen wolle, solange, wie es notwendig ist, und auf der anderen Seite die Voraussetzung für diese Unterstützung nicht zu treffen. Dafür trägt man Verantwortung für das, was zur Zeit in der Ukraine passiert. Man hätte anders handeln können und hat es nicht getan."

Das Interview führte Marietta Slomka.

Aktuelle Meldungen zu Russlands Angriff auf die Ukraine finden Sie jederzeit in unserem Liveblog:

Russland greift die Ukraine an : Aktuelles zum Krieg in der Ukraine Seit Februar 2022 führt Russland einen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Kiew hat eine Gegenoffensive gestartet, die Kämpfe dauern an. News und Hintergründe im Ticker. Liveblog