Hofreiter: "Ob es Taurus gibt, ist eine andere Frage"

Vor dem zweiten Jahrestag des russischen Angriffs auf die Ukraine berät der Bundestag am Donnerstag in zwei Debatten über die weitere Unterstützung des Landes. Abgestimmt werden soll über einen Antrag der Koalitionsfraktionen, in dem die Bundesregierung zur Lieferung "weitreichender Waffensysteme" aufgerufen wird - die von Kiew schon lange geforderte Taurus-Marschflugkörper werden darin allerdings nicht ausdrücklich genannt.