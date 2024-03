CDU will Bürgergeld-Reform: Rolle rückwärts bei Sozialem

Eine umfassende Abstimmung innerhalb der CDU hatte es in den letzten Tagen gegeben - jetzt liegt das Papier, das lange gehütet wurde wie ein Schatz, dem ZDF vor. "Die Neue Grundsicherung" steht oben drüber und soll die Blaupause für eine neue CDU-Sozialpolitik sein: "Gute Sozialpolitik macht eine Gesellschaft stark und widerstandsfähig."

Die "neue Grundsicherung" sei eine Unterstützung, so steht es in dem Papier, das am Montag im CDU-Bundesvorstand abgestimmt werden soll, die nur denjenigen zustehe, die "ihren Lebensunterhalt nicht durch eigene Arbeit oder Vermögen bestreiten können."