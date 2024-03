Bundestag debattiert Taurus-Antrag der Union

Ein kämpferischer Olaf Scholz erneuert bei der Regierungsbefragung sein "Nein" zur Taurus-Lieferung an die Ukraine – und wirft der Union die Verbreitung von Halbwahrheiten vor.

Vor der von der Union beantragten erneuten Abstimmung über eine Lieferung deutscher Marschflugkörper in die Ukraine haben die Koalitionäre der Ampel eine gemeinsame Linie abgesichert - trotz des Grundsatzstreits über den Taurus. Dass der von der Union eingebrachte Antrag im Bundestag an diesem Donnerstag eine Mehrheit finden könnte, gilt als ausgeschlossen.

Führende Politiker von Grünen und FDP bekräftigten Forderungen nach einer Lieferung, machten aber deutlich, dass die Koalitionsdisziplin bis auf einzelne Abweichler eingehalten werde. Aus der SPD wurde Olaf Scholz der Rücken gestärkt. Scholz hatte der Lieferung des Waffensystems am Vortag erneut eine klare Absage erteilt . Der Kanzler warf der Union im Bundestag vor, in der Debatte "Halbwahrheiten" zu verbreiten.

Besonnenheit ist nicht etwas, was man als Schwäche qualifizieren kann, wie einige das tun, sondern Besonnenheit ist das, worauf die Bürgerinnen und Bürger in diesem Land einen Anspruch haben.

Für die CDU/CSU wies der CDU -Politiker Norbert Röttgen diesen Vorwurf zurück. "Sie spielen nicht mit klaren Karten. Und Sie zielen darauf ab, die Öffentlichkeit in dieser Frage zu täuschen - in einer Frage der europäischen und nationalen Sicherheit."

Scholz lehnte eine Lieferung wiederholt ab und äußerte die Befürchtung, Deutschland könne durch den Einsatz der Raketen in den Krieg hineingezogen werden. Innerhalb der Bundesregierung drängen Vertreter von Grünen und FDP auf eine Lieferung.

Die FDP-Bundestagsfraktion befürwortet nach den Worten ihres Vorsitzenden Christian Dürr zwar eine Taurus-Lieferung, wird dem Unionsantrag hierzu aber nicht zustimmen. "Wir halten es für richtig in der Sache, keine Frage, aber diese symbolischen Anträge bringen uns in Wahrheit ja nicht weiter", hatte Dürr in Berlin gesagt.