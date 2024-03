Scholz kontra Union: Harte Attacken im Taurus-Streit

Doch von "lächerlich" hatte Wadephul gar nicht gesprochen. Es sei nun mal, so der CDU -Politiker, eine "maßgebliche Verwirrung" entstanden. Warum misstraue Scholz der Ukraine eigentlich so? Mit Vertrauen, so Scholz, habe das alles nichts zu tun. Es gehe um Sicherheit. Scholz' Vorwurf Richtung Union: "Die Bürgerinnen und Bürger haben Angst vor Ihnen." Es werde mit "psychologischen Kategorien" über Krieg und Frieden gesprochen, wenn "Besonnenheit und Abwägung als Zögerlichkeit und Feigheit oder sonst was" bewertet würden, so Scholz.