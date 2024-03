Taurus-Streit: Scholz bleibt im Bundestag bei seinem Nein

Olaf Scholz stellte sich den Fragen der Abgeordneten in Berlin (Archivfoto)

Bundeskanzler Olaf Scholz hat seine Ablehnung einer Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine bekräftigt:

Der SPD-Politiker betonte weiter: "Das ist eine Grenze, die ich als Kanzler nicht überschreiten will." Dies gelte nicht nur für eine Entsendung in die Ukraine, sondern auch dann, wenn die Einsatzplanung für Taurus "in Deutschland stattfindet".