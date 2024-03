Abhöraffäre: Luftwaffen-Inspekteur wählte sich falsch ein

Bei dem abgehörten Gespräch von Bundeswehr-Offizieren zu Taurus-Marschflugkörpern hat sich ein weiterer Teilnehmer falsch eingewählt. Dies bestätigte Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius SPD ) am Montagabend nach einer Sondersitzung des Verteidigungsausschusses des Bundestags

Die Opposition hat viele Fragen an die Regierung. Aufklärung über das geleakte Gespräch von Bundeswehr-Offizieren soll eine Sondersitzung des Verteidigungsausschusses bringen.

38-minütiges Gespräch offenbar abgehört

In Russland war Anfang März ein offenbar abgehörtes 38-minütiges Gespräch zwischen Luftwaffen-Inspekteur Gerhartz und drei weiteren hochrangigen deutschen Offizieren zu Waffenlieferungen an die Ukraine veröffentlicht worden.

Darin erörterten die Offiziere über die Kommunikationsplattform Webex Einsatzszenarien für den deutschen Marschflugkörper Taurus, falls dieser an die Ukraine geliefert würde.

Disziplinarische Vorermittlungen

Pistorius betonte, er wolle die weiteren Ermittlungen zu den Vorfall abwarten, bevor er über Konsequenzen entscheide. Derzeit gebe es disziplinarische Vorermittlungen. Dabei gehe es um die Frage, was in dem Gespräch hätte "erörtert werden dürfen und was nicht" und welche Fehler technischer Art begangen worden seien, sagte der Minister.