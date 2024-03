Kiesewetter bei "illner": "Desaster!" - Kühnert: "Klamauk!"

Eigentlich, sagt der Militärexperte Carlo Masala in der ZDF-Sendung "maybrit illner", wurde ja gar nichts Neues erzählt in der von Russland abgehörten Taurus-Konferenz deutscher Generäle. Sein Gewicht habe der Mitschnitt dadurch erhalten, von wem die Äußerungen kamen.

Kühnert: Deutschland ist weiterhin ein verlässlicher Partner

Wieder wird über die Lieferung des Marschflugkörpers an die Ukraine diskutiert. Kanzler Olaf Scholz schloss sie unlängst, wie SPD -Generalsekretär Kevin Kühnert hervorhebt, kraft seiner Richtlinienkompetenz erneut aus. Daran werde sich die Ampel-Koalition halten.

Auch dass der Kanzler die Entsendung von Bodentruppen kategorisch verneint, diene dem Sicherheitsbedürfnis und dem Zusammenhalt in der Bevölkerung.

Die Forderungen bleiben vehement – doch Bundeskanzler Scholz will keine Taurus-Marschflugkörper an die Ukraine liefern. Was kann das viel diskutierte Waffensystem?

