Geplanter Angriff auf Rafah: Göring-Eckardt warnt Netanjahu

Anders als die USA es angedroht haben, vermied Göring-Eckardt eine konkrete Aussage zu zukünftigen Waffenlieferungen an Israel im Falle einer Rafah-Offensive. "Bei den Waffenlieferungen ist es ja so, dass jede Einzelentscheidung einzeln gefällt wird", sagte sie. Das werde auch in Zukunft so sein.