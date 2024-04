Fiedler bei "Lanz": Harte Debatte um Kriminalstatistik

5,5 Prozent mehr registrierte Straftaten als im Vorjahr, so viele wie seit 2016 nicht mehr. Zahlen der Polizeilichen Kriminalstatistik des vergangenen Jahres, die Sebastian Fiedler zu der Aussage brachten, Deutschland sei "in Teilen unsicherer geworden".

Statistik zu Ausländern gefüttert durch Vorurteile?

Die Statistik fuße nämlich auf Taten, die Menschen anzeigten. Bei jemandem, "der anders ist, den ich als ausländisch lese", sei die Wahrscheinlichkeit, diese Person in bestimmten Situationen anzuzeigen, doppelt so hoch als "bei jemandem, den ich als deutsch lese". Das hätten Studien ergeben.

Kriminelle Ausländer: Mansour spricht von "Ausreden"

Der Psychologe Ahmad Mansour wandte ein, so eine Betrachtungsweise lenke ab vom eigentlichen Problem. "Wenn in den Tätergruppen bestimmte Menschen mit bestimmten Sozialisationen häufiger aufgetreten sind, dann müssen wir über die Ursache sprechen", sagte er.

Der Debatte über straffällige Ausländer werde zu oft ausgewichen, Menschen wie er selbst würden in die rechte Ecke gestellt. Fiedler widersprach Mansour an dieser Stelle. "Dass wir seit Jahren keine Debatte darüber hätten, also da lebe ich in einer völlig anderen Welt", sagte er.