Update am Morgen: Die großen Baustellen der Nancy Faeser

Guten Morgen,

Der notwendige Hinweis darauf, dass der sehr überwiegende Teil der Zugewanderten sich an Recht und Gesetz hält, ist - gerade im Hinblick auf eben diese große friedliebende Mehrheit - eben das: notwendig. Zugleich aber nicht hinreichend, um ein Störgefühl auszuräumen: Warum auch solche Menschen, denen Deutschland Zuflucht gewährt, in eben diesem Land überproportional straffällig beziehungsweise gewalttätig werden. Und vor allem stellt sich die Frage: Wie lässt sich dem entgegenwirken?

Ähnliches gilt für Frankreich, das im Sommer die Olympischen Spiele ausrichtet. Allerdings gibt es zwischen Deutschland und Frankreich erhebliche Unterschiede im Umgang mit der latenten Bedrohung. Eines der beiden Länder stattet sich polizeilich robust aus - auch was Möglichkeiten der digitalen Verfolgung Verdächtiger betrifft. Im anderen Land schreibt man unterdessen Datenschutz größer - und für geforderte polizeiliche Ausstattung fehlt Geld. Was für welches Land gilt, können Sie heute Abend in frontal sehen.

Darin auch: Warum Vermieter, die hochgradig unanständige Preise aufrufen (zum Beispiel 29 Euro pro Quadratmeter statt der ortsüblichen 13), kaum Sorge haben müssen. Und das, obwohl es in Deutschland einen Mietwucher-Paragrafen gibt. Aber, wie sich an besagtem Beispiel zeigt: eben einen weitgehend wirkungslosen. Warum das so ist und warum das so bleiben dürfte - auch diese Fragen beantworten wir Ihnen heute Abend ab 21 Uhr im ZDF.