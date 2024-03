Putin: "Radikale Islamisten" haben Anschlag begangen

Die russischen Sicherheitskräfte hatten nach dem Anschlag elf Verdächtige in der Region Brjansk südlich von Moskau festgenommen. Sieben der Männer, unter ihnen die vier mutmaßlichen Todesschützen, wurden inzwischen von Basmanny-Bezirksgericht in Moskau in Untersuchungshaft genommen. Bei einem Gerichtsbesuch bekannten sich die vier Verdächtigen als schuldig - sie wiesen bei dem Auftritt stark geschwollene Gesichter, Platzwunden und Blutergüsse auf.