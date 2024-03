ISPK-Terrorgefahr: Wie gut ist Deutschland vorbereitet?

Bundesinnenministerin Nancy Faeser sagt, dass von den ISPK-Terroristen auch in Deutschland derzeit die größte islamistische Bedrohung ausgeht. Die Bedrohungslage ist laut Innenministerium weiter akut hoch. In Deutschland sind die Behörden besonders wachsam, auch wegen der Fußball-EM, die im Sommer in Deutschland stattfindet.