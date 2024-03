Moskau diskutiert über Wiedereinführung der Todesstrafe

Nach dem Anschlag auf eine russische Konzerthalle mit mehr als 130 Toten wird am Ort der Tat getrauert.

"Jetzt werden viele Fragen zur Todesstrafe gestellt. (...) Es wird eine Entscheidung getroffen werden, die der Stimmung und den Erwartungen unserer Gesellschaft entspricht", sagte am Wochenende der Fraktionschef der Regierungspartei Geeintes Russland , Wladimir Wassiljew, in einem Video.

Todesstrafe in Russland seit Neunzigerjahren ausgesetzt

Die Todesstrafe ist in Russland seit den Neunzigerjahren per Moratorium ausgesetzt. Der Vizevorsitzende des Ausschusses für Sicherheitsangelegenheiten in der Duma, Juri Afonin, sagte jedoch nun: "Es ist notwendig, die Todesstrafe wieder einzuführen, wenn es um Terrorismus und Mord geht."