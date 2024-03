Anschlag in Moskau: Verdächtige bekennen sich schuldig

Die russischen Behörden hatten die vier mutmaßlichen Angreifer am Samstag verhaftet. Sieben weitere Personen wurden wegen des Verdachts der Beteiligung an dem Anschlag festgenommen, sagte der russische Präsident Wladimir Putin am Samstagabend in einer Ansprache an die Nation. Er behauptete, sie seien auf der Flucht in die Ukraine gefangen genommen worden. Kiew bestritt diese Darstellung entschieden.