Klagen vor EGMR: Deutschland streitet Klima-Verantwortung ab

Der Klimawandel habe bereits heute schädliche Auswirkungen auf ihre körperliche und geistige Gesundheit, sagen die jungen Klägerinnen und Kläger, und das werde sich in Zukunft massiv verschärfen. Die von ihnen verklagten Staaten und damit auch Deutschland seien mit ihren Emissionen mitschuldig an bisherigen und zukünftigen Klimaschäden und würden nicht genug unternehmen, um diese zu verhindern.

Bundesregierung sieht deutsche Emissionen ohne Einfluss auf Portugal

In einer schriftlichen Stellungnahme der Bundesregierung im August 2021 an das Gericht heißt es: Deutschland sei es mit seiner Klimapolitik nicht möglich, "Einfluss oder Kontrolle" auf die Lebensbedingungen der Klägerinnen und Kläger in Portugal zu nehmen. Die in Deutschland ausgestoßenen Treibhausgase hätten "nicht direkt und unmittelbar zur Folge, dass es tausende Kilometer entfernt zu Waldbränden oder Stürmen kommt".

Sind Deutschlands Treibhausgasemissionen also nicht mitverantwortlich für Klimaschäden in Portugal? Wolfgang Lucht sieht das anders - er ist Mitglied des Sachverständigenrats für Umweltfragen der Bundesregierung:

Sechs Kinder und Jugendliche aus Portugal haben 32 europäische Staaten vor dem EGMR verklagt. Dabei streben sie an, die Regierungen per Gericht zu strengeren Klimazielen zu zwingen.

Bundesregierung zieht Zusammenhang in Zweifel

In ihrer ersten schriftlichen Stellungnahme an das Gericht zieht die Bundesregierung einen Zusammenhang dieser Brände mit dem Klimawandel in Zweifel: "Der Zusammenhang des Klimawandels mit den Waldbränden in Portugal ist nicht hinreichend geklärt", heißt es in dem Papier, das ZDF frontal vorliegt.