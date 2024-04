Forderung nach Kalifat in Deutschland: Ist das erlaubt?

Ein Gottesstaat, der von einem religiösen Führer allein regiert wird? Ohne freiheitliche Grundrechte, dafür mit Geltung der Scharia? In einer rechtsstaatlichen Demokratie wie Deutschland eigentlich nicht vorstellbar - und doch wurde bei einer Demonstration des Vereins "Muslim Interaktiv" am Samstag in Hamburg ein solches Kalifat als "Lösung" bezeichnet. Dies solle an die Stelle einer vermeintlichen deutschen "Wertediktatur" treten.