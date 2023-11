Reul über Taliban-Besuch in Köln: Konnten nichts machen

Eine Woche danach ist Abdul Bari Omar nach einem Zwischenstopp in der Slowakei wieder zurück in Afghanistan - und der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul ( CDU ) versuchte am Donnerstag in einem Sitzungssaal des Düsseldorfer Landtags, den Abgeordneten des Innenausschusses zu erklären, warum man "auch mit dem Wissensstand von heute nichts gegen die Veranstaltung machen konnte". Die Fraktionen von SPD und FDP hatten eine "Aktuelle Viertelstunde" beantragt.