Nancy Faeser kritisiert Taliban-Auftritt in Kölner Moschee

Das darf es nach den Worten von Nancy Faeser nicht geben: Taliban hält Rede in Kölner Moschee. 18.11.2023 | 0:21 min

Bundesinnenministerin Nancy Faeser SPD ) hat den Auftritt eines Taliban-Vertreters in einer Kölner Moschee als "vollkommen inakzeptabel" bezeichnet. "Niemand darf radikalen Islamisten in Deutschland eine Bühne bieten", erklärte Faeser auf dem Kurznachrichtendienst X, früher Twitter.

"Die Taliban sind für massive Menschenrechtsverletzungen verantwortlich", betonte Faeser mit Blick auf die Entwicklungen in Afghanistan , wo die radikalislamischen Taliban vor eineinhalb Jahren die Macht an sich gerissen haben.

Faeser fordert Aufklärung von Ditib

Der Leiter der Lebensmittel- und Arzneibehörde in Afghanistan, Abdul Bari Omar, war am Donnerstag in Köln-Chorweiler in einer Moschee aufgetreten, die dem Dachverband Ditib angehört. Die zuständigen Behörden gingen dem Fall laut Faeser "intensiv" nach. Der Moscheeverband Ditib müsse "schnell und vollständig aufklären, wie es zum Auftritt kommen konnte", forderte die Politikerin.