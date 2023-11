Ein Jahr Aufnahmeprogramm: Erste Afghanen kommen jetzt an

Katrin Eigendorf ist ins weitgehend isolierte Afghanistan gereist - zwei Jahre nach der Machtübernahme der islamistischen Taliban. Wie hat deren Herrschaft das Land verändert? 09.08.2023 | 2:57 min

Es ist 19:08 Uhr als die Turkish Airlines Maschine TK1527 mit fast zweistündiger Verspätung in Düsseldorf aufsetzt. Die Erschöpfung ist der Familie anzumerken, dem Vater Hamid Amiri* (Name aus Sicherheitsgründen geändert), seiner Frau und den vier Kindern. Knapp neun Stunden Flug liegen hinter ihnen. Und Monate voller Angst und Unsicherheit.

Familie bedroht von den Taliban

Faeser und Baerbock geben ein großes Versprechen

Mitte Oktober 2022 ist es, als SPD -Innenministerin Nancy Faeser und Außenministerin Annalena Baerbock , ( Grüne ) gemeinsam ein großes Versprechen geben: Man werde jeden Monat etwa 1.000 Schutzsuchende aus Afghanistan schnell und unbürokratisch nach Deutschland holen, vor allem Menschen, die durch ihren Einsatz für Frauen- und Menschenrechte in Gefahr geraten sind, durch ihre Arbeit in Politik und Medien, ihr Geschlecht oder ihre sexuelle Orientierung.

Bittere Bilanz des Aufnahmeprogramms

Inzwischen aber ist klar, das Programm hat nicht nur Baustellen. Die Bilanz ist bitter: Mit den in dieser Woche in Deutschland Angekommenen hat die Bundesregierung weniger als 0,2 Prozent ihres eigenen Ziels erreicht. Und noch immer sitzen in Pakistan, Iran und auch Afghanistan Tausende mit Aufnahmezusagen aus anderen Programmen fest, unter anderem dem Ortskräfteprogramm, und warten auf ein Visum. Die Kritik kommt deshalb aus allen politischen Richtungen

"Jede Person, die sich vor den Taliban in Sicherheit bringen kann, zählt", so die Bundestagsabgeordnete Clara Bünger von der Linken . "Das ändert aber nichts an meiner grundsätzlichen Bewertung:

Union: Kommunen sind überfordert

Auch bei der Kabul Luftbrücke ist man ernüchtert. Von Anfang an hatte die Berliner Hilfsorganisation immer wieder auf die großen bürokratischen Hürden des Programms hingewiesen. Hürden, so Therese Herrmann, die die Menschen vor Ort das Leben kosten könnten. "Wir sind täglich mit Menschen in Kontakt, die konkret von den Taliban verfolgt werden und denen Deutschland Hilfe in Aussicht gestellt hat. Dass jetzt nach fast einem Jahr nach Start des Programms so wenige kommen, zeigt die Schwächen des Programms."