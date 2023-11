Aufnahme von gefährdeten Afghanen: Deutschland in EU vorn

Mehr als 30.000 Afghanen seit Taliban-Übernahme eingereist

Seit der Machtübernahme in Kabul durch die Taliban vor genau zwei Jahren seien demnach über Evakuierungsflüge und die folgenden Aufnahmeprogramme mehr als 30.300 Afghanen eingereist. "Darunter befanden sich über 4.100 ehemalige afghanische Ortskräfte , einschließlich Familienangehörige insgesamt 19.300 Personen", erklärte das Bamf gegenüber der Zeitung.

Zehntausende Ausreiseberechtigte aus Afghanistan warten noch immer auf ein Visum. Sie haben für Bundeswehr, Polizei und Entwicklung gearbeitet und fühlen sich im Stich gelassen. 12.08.2023 | 1:49 min

Etwa 400.000 Menschen aus Afghanistan in Deutschland

Auf diesem Wege seien bisher rund 2.600 direkt betroffene Personen und einschließlich ihrer Familienangehörigen insgesamt über 11.000 Menschen eingereist, so das Amt weiter: "Im EU-Vergleich hat Deutschland damit in den vergangenen Jahren die mit Abstand höchste Zahl an Einreisen gefährdeter afghanischer Staatsangehöriger ermöglicht."