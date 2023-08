Die Bundeswehr zieht sich gerade aus Mali zurück - die dortige Regierung will die UN-Blauhelmmission nicht mehr im Land haben, lieber mit russischen Wagner-Söldnern zusammenarbeiten. Dadurch geraten wieder die Ortskräfte zwischen die Fronten - also Einheimische, die für die Deutschen gearbeitet haben. In einem Brief wenden sich Übersetzer, die für die Bundeswehr tätig sind, an die Bundesregierung und bitten um Schutz.