Heftige Gefechte und Luftangriffe erschüttern Sudan

In der sudanischen Hauptstadt Khartum ist es am Dienstag zu einem der heftigsten Gefechte seit Ausbruch der Kämpfe zwischen Armee und RSF-Miliz Mitte April gekommen.

Über 30.000 Menschen sind wegen des Krieges im Sudan schon nach Farchana im Tschad geflohen, eine der ärmsten Regionen des Landes. Weitere zehntausende Geflüchtete werden erwartet. 20.06.2023 | 2:52 min

Bürgerrechtler: Zivilisten getötet

Zivilisten seien getötet, Anwohner vertrieben worden. Bürgerrechtler in Omdurman sprachen von neun Getöteten. "Die Situation in Omdurman ist schrecklich", berichtete der in der Stadt lebende Nader Abdullah in einem Telefonat mit Reuters.