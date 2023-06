In der von schweren Kämpfen verwüsteten sudanesischen Hauptstadt ist ein Waisenhaus evakuiert worden. Mehr als 70 Kinder sind dort in den vergangenen Monaten an Hunger und Krankheiten gestorben. Etwa 300 Kinder aus dem Al-Maykoma-Waisenhaus in Khartum seien an einen "sichereren Ort" in dem nordostafrikanischen Land gebracht worden, teilte Ricardo Pires, Sprecher des UN-Kinderhilfswerks Unicef, am Mittwoch mit.