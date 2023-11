Geiselvereinbarung: Wer sind die freigelassenen Häftlinge?

Die Terrororganisation Hamas hat sich mit ihren Geiselnahmen am 7. Oktober ein starkes Druckmittel gegenüber der israelischen Regierung aufgebaut. Im Rahmen der vereinbarten Feuerpause lässt sie nun nur Geiseln frei, wenn im Gegenzug inhaftierte Palästinenser freigelassen werden. 177 Palästinenser wurden so bisher aus israelischer Haft entlassen, als Gegenleistung für die Freilassung von 58 Geiseln der Hamas. Doch wen lässt Israel da frei? Und bleibt es bei dem Verhältnis von etwa drei Häftlingen gegen eine Geisel?

Wer sind die freigelassenen Palästinenser?

Wer freigelassen werden darf, kann auf der Internetseite der israelischen Regierung sehr genau nachgelesen werden. Dort ist eine Liste mit 300 Namen veröffentlicht, die zur Freilassung in Frage kommen. Auf der Liste stehen hauptsächlich männliche Jugendliche unter 18, die Jüngsten sind 14 Jahre alt. Außerdem sind auch 33 Frauen auf der Liste, sie sind teilweise auch älter, die Älteste ist 59 Jahre alt.

Die meisten der Inhaftierten wurden bisher nur verhaftet, aber noch nicht verurteilt. Der Vorwurf lautet in vielen Fällen recht vage "Beeinträchtigung der Sicherheit des Gebiets". Einigen wird das Werfen von Steinen zur Last gelegt.

Es gibt aber auch drastischere Vorwürfe: Schwere Körperverletzung, die Herstellung von Sprengsätzen oder Brandstiftung. In zwei Fällen geht es aber auch um versuchte Morde durch Messerattacken. Eine Frau wurde verurteilt, weil sie an einem Kontrollpunkt im Westjordanland eine Gasflasche in ihrem Auto zur Explosion gebracht und dabei einen Polizeibeamten verletzt hat.