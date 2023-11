Israelischer Sicherheitsexperte: "Müssen Hamas auslöschen"

Michael räumt ein, dass bei einer Bodenoffensive Israels auch die Gefahr bestünde, "dass sich Israel am Ende in einem Konflikt oder in einem Krieg wiederfindet, der an verschiedenen Fronten geführt wird" - etwa, wenn die von Iran gestützte Hisbollah aus dem Libanon heraus den Norden Israels angreife . "Das wollen wir natürlich nicht", sagt Michael. "Wir wollen unsere Mission im Gazastreifen durchführen und hoffen natürlich, dass die Hisbollah abgehalten werden kann."