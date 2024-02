Israels Militär: 31 Gaza-Geiseln sind gestorben

In Israel sind viele mit der Politik unzufrieden. Tausende Menschen demonstrierten gegen die Regierung Netanjahus und fordern konkrete Pläne, um die Geiseln zurückzubringen. 21.01.2024 | 1:29 min

Vertrauliches israelisches Geheimdienstpapier

Zuvor hatte die Zeitung The New York Times unter Berufung auf ein vertrauliches israelisches Geheimdienstpapier berichtet, mindestens 30 Geiseln seien bei oder seit dem Hamas-Angriff auf Israel am 7. Oktober ums Leben gekommen.

Angehörige der festgehaltenen Geiseln haben von Israels Regierungschef Netanjahu ein Abkommen zur Befreiung gefordert. Bis dahin wollen sie vor seinem Privathaus campieren. 22.01.2024 | 0:41 min

Im November 105 Geiseln freigelassen

In der Zählung der New York Times sind auch zwei israelische Soldaten enthalten, die demnach schon 2014 getötet und deren Leichen in den Gazastreifen gebracht wurden. Laut einem Bericht der Zeitung Times of Israel handelt es sich bei den nun für tot erklärten Geiseln um 29 bei dem Terrorangriff am 7. Oktober verschleppte Menschen sowie die beiden 2014 getöteten israelische Soldaten.