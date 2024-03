Joe Biden scherzt über sein Alter und teilt gegen Trump aus

US-Präsident Joe Biden , der bei den Wahlen im November im Amt bestätigt werden will, nimmt Sorgen wegen seines hohen Alters und gelegentlicher Aussetzer bei öffentlichen Auftritten auf die Schippe.

Das sagte der 81-Jährige mit Blick auf seinen 77 Jahre alten Konkurrenten Donald Trump beim traditionellen Gridiron Club Dinner am Samstagabend (Ortszeit) vor über 650 Gästen in Washington.

Biden verwechselte Kohl und Merkel

Nach den jüngsten geistigen Aussetzern von US-Präsident Biden wird in den USA dessen Alter zunehmend zum Wahlkampfthema – aber auch sein Rivale Trump bringt einiges durcheinander.

US-Präsident warnt vor Angriff auf die Freiheit

Biden warnte in Washington zudem vor einem "noch nie dagewesenen Moment in der Geschichte". Die Freiheit werde angegriffen, so der Präsident.