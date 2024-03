Kennedy Jr.: Dieser Mann könnte Trump den Sieg bringen

Das Medieninteresse am US-Präsidentschaftsbewerber Robert F. Kennedy Jr. mag zunächst kurios wirken. Experten räumen dem 70-Jährigen Unabhängigen faktisch keine Chance ein, tatsächlich im November Staatschef zu werden.

Diese entscheidende Rolle könnte Kennedy spielen

Hintergrund ist das vergleichsweise komplizierte US-Wahlsystem. Der Präsident wird nicht direkt von der Bevölkerung gewählt, sondern über Wahlleute, die ein Kandidat nach einem Sieg in einem Bundesstaat zugesprochen bekommt. Meist erhält der Sieger dabei alle Wahlleute nach dem Prinzip "winner-takes-all".

Nach den jüngsten geistigen Aussetzern von US-Präsident Biden wird in den USA dessen Alter zunehmend zum Wahlkampfthema – aber auch sein Rivale Trump bringt einiges durcheinander.

Während der Ausgang in vielen Bundesstaaten wegen der Mehrheitsverhältnisse in der Bevölkerung als sicher gilt, wird in einigen anderen ein hauchdünnes Ergebnis erwartet. Auf diesen politischen Schlachtfeldern - den "battleground states" - zählt jede Stimme.