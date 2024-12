Obama: Merkel "war immer besorgt, dass ich wütend bin"

"Nett und freundlich", aber "zurückhaltend": So beschreibt der frühere US-Präsident Barack Obama Angela Merkel bei deren Buchpräsentation am Abend in den USA . An die ehemalige deutsche Bundeskanzlerin gerichtet sagt der 63-Jährige scherzhaft:

Bei einer Veranstaltung in der US-Hauptstadt Washington sprechen die beiden über Merkels Memoiren - und ihr Verhältnis zueinander. Auf der großen Bühne in Washington wird viel gelacht - und es werden alte Missverständnisse ausgeräumt. Aber längst nicht alles kommt zur Sprache.

Obama: Zuvor nie einen Übersetzer benutzt

Merkel und Obama: Absage und ein 'Happy End'

Wenn auch im Rückblick große Verbundenheit zwischen Merkel und Obama inszeniert wird - ein völlig ungetrübtes Verhältnis während der Amtszeiten war es nicht. Ihre kollegiale Beziehung begann mit einer klaren Absage Merkels an Obama, erzählen die beiden auf der Bühne in der US-Hauptstadt: Obama wollte als Wahlkämpfer 2008 am Brandenburger Tor in Berlin reden - durfte aber nicht. Er musste an die nahe gelegene Siegessäule ausweichen.