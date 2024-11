Merkel veröffentlicht Buch: Was sie in "Freiheit" schreibt

Auch dass sie Deutschland nicht verteidigungsfähiger gemacht habe, liege nicht an ihr, schreibt die Ex-Kanzlerin, sondern immer an der SPD . Nachdem Merkel 2008 in Bukarest verhindert, dass die Ukraine und Georgien den Vorbereitungsstatus für eine Nato-Mitgliedschaft erhalten, soll Wladimir Putin zu ihr gesagt haben: "Du wirst nicht ewig Bundeskanzlerin sein. Und dann werden sie Nato-Mitglied. Und das will ich verhindern". So schreibt sie es auf. Warum das ihre Russland-Politik nicht verändert hat, erklärt sie im Buch nicht.