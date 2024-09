Angela Merkel: Festakt zum 70. Geburtstag - mit Merz

CDU-Chef Merz dankt Merkel für "politisches Lebenswerk"

Merz würdigte in seiner Begrüßungsrede Merkels politisches Wirken. Er betonte ihren Drang nach Freiheit und ihre wissenschaftliche Neugier. Vor allem in der Euro-Krise und während der Corona-Pandemie habe sie entscheidend zum Zusammenhalt Europas beigetragen.

Merz sprach Merkel seinen Dank für ihr "politisches Lebenswerk" aus. Seine Rede schoss er, indem er an die Adresse der Jubilarin sagte, er hoffe, "dass Du der CDU gewogen bleibst".

Nach 16 Jahren ging die Amtszeit von Angela Merkel im September 2021 zu Ende. Sie war die erste Bundeskanzlerin Deutschlands, ist in der DDR aufgewachsen und studierte Physikerin.

Merkel wünscht Merz alles Gute als Kanzlerkandidat

Auch die Altkanzlerin fand freundliche Worte für Merz. Mit Blick auf dessen Kanzlerkandidatur sagte sie: "Ich wünsche Dir für die nächsten Monate alles Gute und viel Erfolg." Sie wisse, dass die Kanzlerkandidatur der Union "etwas ganz Besonderes" sei. Es sei "Ehre und Auftrag zugleich", für die beiden Volksparteien CDU und CSU in den Bundestagswahlkampf zu ziehen.

Nur Andeutungen zu früherem Konflikt

Jeder wisse, "dass wir beide in unserem politischen Leben Höhen und Tiefen hatten", sagte Merkel an den "lieben Friedrich" gewandt bei der Ehrung in der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Sie ging dann aber nicht auf ihren jahrelangen Konflikt mit Merz ein, den sie 2002 vom Fraktionsvorsitz der Union im Bundestag verdrängt hatte und der dann erst nach ihren 16 Jahren als Kanzlerin CDU-Chef wurde.