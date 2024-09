Entscheidung in der Union: Kann Merz Kanzler?

CDU-Vorsitzender Friedrich Merz will dahin, wo er jetzt manchmal nur Gast ist: ins Berliner Kanzleramt.

Als Markus Söder die entscheidenden Worte sagt: "Friedrich Merz macht’s ." Und: "Ich bin damit fein", regt sich kaum eine Mine im Gesicht von Friedrich Merz . Er will sich den Triumph nicht anmerken lassen, dass er es am Ende allen gezeigt hat: Kanzlerkandidat der Union ist seit diesem Mittag er, nicht Markus Söder.

Schäubles Push per SMS

Fast zehn Jahre lang arbeitete er als Anwalt und Berater, mit der Politik hatte er nur noch aus der zweiten Reihe zu tun. Aber lassen konnte er es nie ganz. Immer wieder mal kritisierte er Merkels Politik. Etwa beim Atomausstieg oder in der Migrationsfrage.

Die Union hat die K-Frage geklärt: CSU-Chef Markus Söder unterstützt Friedrich Merz. Die Schwesterparteien hätten "keine Streitigkeiten mehr und das tut einfach gut", so Söder.

Seinen Wiedereinstieg hatte er damals, vor sechs Jahren, von langer Hand vorbereitet. Kurz vor der Hessen-Wahl 2018 beantwortet er die SMS seines Vertrauten Wolfgang Schäuble , dass er sich entscheiden müsse, mit: "Hast Recht, bin vorbereitet." So schreiben es seine Biografen Jutta Falke-Ischinger und Daniel Goffart.

Aber der erste Schritt an die Spitze gelingt dann doch erst 2021.

Langer Weg gegen das "Establishment der Partei"

Ein Begriff, der ihm lange nachhing und parteiintern als Ausdruck für die charakterlichen Schwächen des Sauerländers ausgelegt wurden. Er sei oft zu impulsiv und unbedacht, heißt es in der Partei.

Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz will seine Partei "jetzt neu positionieren in zentralen politischen Fragen" und verteidigt seinen 'Kleine Paschas'-Kommentar.

Und wie zum Beweis wurden in den nächsten Jahren Interviewpassagen des CDU-Vorsitzenden herumgereicht, in denen er junge Migranten als "kleine Paschas" bezeichnete und im Zusammenhang mit Ukraine -Flüchtlingen von "Sozialtourismus" sprach. Auch aus der CDU kam damals der Vorwurf des Populismus.

Aber die Partei wusste, wen sie da 2021 zum Parteivorsitzenden wählt. Und so ist es nicht nur der ungebrochene Wille von Friedrich Merz, sondern vor allem auch die Hoffnung einer ziemlich desillusionierten Parteibasis, die ihn an die Spitze spült.

Schwäche bei Frauen und jungen Wählern

Aber der 68-Jährige überrascht auch seine Beobachter, indem er sich als lernendes System erweist. Die eruptiven Ausbrüche beschränken sich inzwischen auf interne Sitzungen, erzählt man sich in der CDU. In der Öffentlichkeit habe er sich weitgehend im Griff. Seinem notorischen Hang, seinem Umfeld nicht zu vertrauen, versucht er, durch Personalentscheidungen zu begegnen. Mit welchen, die seine Stärke betonen und nicht seine Schwächen unterstützen.

CDU-Chef Merz wird Kanzlerkandidat der Union. Viele in der Union hätten nicht vergessen, was Söder 2021 mit Laschet gemacht habe, so ZDF-Hauptstadtkorrespondentin Nicole Diekmann.

