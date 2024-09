Verzicht auf Kanzlerkandidatur: Warum macht Wüst das?

Zum Abschluss seines Statements grient der nordrhein-westfälische Ministerpräsident in seiner ihm ganz eigenen Art. So wie es Hendrik Wüst immer macht, wenn er mit sich ganz zufrieden ist.

Viele in CDU und CSU hatten das lange vermutet. Der Ehrgeiz des jungen Ministerpräsidenten aus Düsseldorf schien schon im Frühjahr erlahmt zu sein, auch weil er wohl erkannt hatte, dass eine Kampfkandidatur die Union nur wieder in das gleiche Chaos wie 2021 stürzen würde.

Breitseite gegen Söder

Was für eine Breitseite gegen Söder, die Wüst in seiner Erklärung genüsslich zelebriert. Gleich an drei Stellen macht er deutlich, dass aus seiner Sicht der CSU-Vorsitzende trotz besserer Umfragewerte eben nicht der bessere Kanzlerkandidat für die Union sei.

Geschlossenheit als Voraussetzung für den Wahlerfolg

Diese Sache ist für Hendrik Wüst der Wahlsieg 2025. Dafür brauche es in der Union vor allem eins: Geschlossenheit. Gleich fünf Mal benutzt er das Wort. Als Beleg für seinen Wahlsieg in NRW , als Voraussetzung für den erhofften Wahlsieg im nächsten Jahr und vor allem als Warnung an Markus Söder.

Maximale Provokation: Allianz der Mitte

So manchem in der CDU, vielleicht auch Hendrik Wüst, haben die politischen Eskapaden des CSU-Chefs der letzten Zeit einfach gereicht. Statt auf die Grünen einzuprügeln wie Söder, müsse die CDU "das große Bollwerk der Mitte" sein, so Wüst.

Unverhohlen lädt er dazu ein, sich dieser "Allianz der Mitte" anzuschließen - "in anderen Ländern und hoffentlich bald auch im Bund". Dass der nordrhein-westfälische Ministerpräsident diese Mitte inklusive der Grünen definiert ist kein Geheimnis. Seit 2022 regiert er weitgehend geräuschlos mit den Grünen in Düsseldorf.

Der bayerische Ministerpräsident dagegen lässt seit Wochen keine Gelegenheit verstreichen um sich an den Grünen abzuarbeiten. Mit ihm als CSU-Chef werde es "keine Koalition mit der Grünen geben", so Söder immer wieder.

Hendrik Wüst unterstützt in der Kanzler-Frage der Union Friedrich Merz. ZDF-Hauptstadtkorrespondent Mathis Feldhoff sah in Wüsts Statement "mindestens drei Spitzen gegen Söder".

Wüst: "Persönliche Interessen dürfen keine Rolle spielen"

Natürlich ist die Einlassung von Hendrick Wüst am Montagabend keine Entscheidung in der Kandidatenfrage. Aber womöglich ein starkes Indiz und eine Vorentscheidung. Bei der man auch den Verdacht haben kann, dass Hendrik Wüst Markus Söder charakterlich nicht für geeignet hält ein guter Kanzler zu werden.

Außerdem sei er sich mit Merz "einig, dass für den gemeinsamen Erfolg der Union persönliche Interessen keine Rolle spielen dürfen", so der NRW-Ministerpräsident. Dabei scheint nicht wichtig was er sagt, sondern vor allem, was er nicht sagt. Gerade in der Passage zum persönlichen Interesse lässt Wüst Söder unerwähnt.