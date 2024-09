Wüst: Sicherheitspaket als Antwort auf Solingen-Anschlag

"Wir erleben eine doppelte Zäsur", sagte der Politiker der CDU . "Da ist auf der einen Seite Solingen, auf der anderen Seite ist da ein Wahlergebnis in Thüringen, so zum ersten Mal eine gesichert rechtsextremistische Partei eine Landtagswahl gewonnen hat."

"Weil wir Verantwortung übernehmen in der Frage der inneren Sicherheit, auch beim Thema Migration, auch bei der Prävention", habe seine Regierung das "größte Paket in der Geschichte des Landes" beschlossen.

"Wir schaffen eine zweite Abschiebehaftanstalt, weil wir davon ausgehen, dass in Summe diese Maßnahmen (...) zu mehr Abschiebungen führen werden", so Wüst.

Knapp drei Wochen nach dem Anschlag in Solingen legt die schwarz-grüne Regierung in NRW ein Maßnahmenpaket vor. Islamistischer Terror soll damit konsequenter bekämpft werden.

Natürlich seien auch die Länder bereit, zu Lösungen in der Asylpolitik zu kommen. "Wir Länder, auch als Anwalt der Kommunen, drängen seit langem darauf, weil ja stimmt, was Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bei der Trauerfeier in Solingen gesagt hat: 'Wir dürfen die Gutwilligen nicht überfordern und die Menschen sehen an vielen Stellen im Land ja Überforderung.'"