K-Frage in der Union: Wüst verzichtet auf Kanzlerkandidatur

Bleibt in Düsseldorf: Hendrik Wüst, Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen

CDU-Chef Merz fordert von der Ampel, Asylsuchende an der Grenze zurückzuweisen. Derweil drängt sich CSU-Chef Söder vor.

K-Frage sollte erst nach Ost-Wahlen entschieden werden

Merz und Söder hatten verabredet, die K-Frage im Spätsommer zu entscheiden, nach den Wahlen in drei ostdeutschen Ländern. Am kommenden Sonntag ist in Brandenburg die letzte der drei Wahlen - und zugleich kalendarischer Herbstanfang und damit das Ende des Spätsommers.