Kanzlerkandidatur der Union: Was ist Markus Söders Plan?

Entscheidende Tage für CDU-Chef Merz: Markus Söder bekundet nach 2021 erneut Interesse an der Kanzlerkandidatur der Union - was er früher bereits ausgeschlossen hatte.

Und die Zeit drängt. Schließlich ist am 22. September kalendarischer Herbstanfang. Am Rande der Klausurtagung der Unionsfraktion will Friedrich Merz dazu nicht wirklich etwas sagen, die kontinuierlichen Nachfragen scheinen ihn zu nerven.

Merz will sich nicht äußern

Selbstbewusst sucht die Union die Regierungsverantwortung - im Bund und in den Ländern. Doch mit welchem Kandidaten und in welchen Koalitionen?

So bringt sich Söder selbst ins Gespräch

In Bayern treten die Parteien zum politischen Frühschoppen auf dem Gillamoos-Jahrmarkt gegeneinander an. CSU-Chef Markus Söder bringt sich als Kanzlerkandidat ins Gespräch.

Nachtreten gegen Laschet

So ist die Stimmung in der CDU

In der CDU-Spitze schüttelt so mancher den Kopf über dieses Gebaren. Worte wie "peinlich" und "Trauerbewältigung" fallen am Rande der Fraktionsvorstandsklausur von CDU und CSU im brandenburgischen Neuhardenberg.

Söders Flexibilität

Als Beleg führt Söder die Umfragen an: "So absurd, so schlecht ist die Idee auch nicht, dass ich nicht auch infrage kommen würde." Fast klingt es so, als wolle er Ende 2025 nicht wieder sagen müssen: "Es war der falsche Kandidat."