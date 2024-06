US-Wahlen 2024: Welchen Einfluss hat die Kennedy-Familie?

Kennedy - ein Nachname, der mit Legenden, Glamour und Macht verbunden ist. Unter dem ehemaligen US-Präsidenten John F. Kennedy diente das Weiße Haus in den 1960er Jahren als eine Art Hof der Reichen und Schönen. Viele Verwandte engagierten sich damals wie heute in der Politik, zum Beispiel als Senator, Botschafterin oder Minister. Der Familie gilt bis heute als einflussreich.

Kennedy will US-Präsident werden

RFK Jr. will auch Trump-Wähler erreichen

Politisch nimmt RFK Jr. oft keine klare Position ein - zum Beispiel, wenn es um Abtreibung geht . Dadurch wolle er keine Gruppe abschrecken, sagt Bernard Tamas, Professor für Politikwissenschaft an der Valdosta State Universität in Georgia. Er ist Experte für US-Drittparteien:

So verbreitet RFK Jr. auch Verschwörungsmythen : WLAN verursache Krebs, sagte er etwa dem Podcaster Joe Rogan in einem Gespräch.

Umfragen zur US-Wahl

RFK Jr. hingegen verfolge nicht diese Strategie, meint Tamas. Das unterscheide ihn von den meisten Kandidaten dritter Parteien: "Das Problem bei RFK Jr. ist, dass er kein klares, aufrüttelndes Thema hat, und dass er keine klare Untergruppe von Menschen hat, die er ansprechen will", so Tamas.

Kennedy-Familie unterstützt Joe Biden

Kennedy: Name mit Gewicht

So oder so: Noch heute ist die Meinung der Kennedy-Familie, als eine der einflussreichsten politischen Dynastien Amerikas, von großer Bedeutung. Barbara Perry erklärt, allein der Name habe Gewicht - mit dem Namen folge die Aufmerksamkeit und dann: "Das Geld, dass diese mit sich bringt", so Perry.