CNN-Interview: Harris würde Republikaner in Regierung holen

Die Republikaner , allen voran Präsidentschaftskandidat Donald Trump , haben Kamala Harris über Wochen vorgeworfen, sich vor der Presse und kritischen Fragen zu verstecken. In den knapp 40 Tagen, die sie im Rennen ist, hat sie weder eine Pressekonferenz noch Interviews gegeben, lediglich kurze Fragen am Rande von Veranstaltungen beantwortet.

Entsprechend hoch war der Druck, wenn auch keine großen Überraschungen erwartet wurden. Im ersten Interview für Präsidentschaftskandidatin Harris und Vizekandidat Tim Walz versprechen sie, sich für die Mittelschicht und ein neues, vereintes Amerika einzusetzen. Es macht einmal mehr deutlich, wie deutlich Harris in die Mitte der Wählerschaft zielt.

Mit einer Abschlussrede von Kamala Harris endet der viertägige Parteitag der US-Demokraten in Chicago. Dabei tritt Harris als Versöhnerin auf – und nimmt ihre Nominierung an.

Harris würde Republikaner ins Kabinett berufen

Schon in ihrer Rede beim Parteitag der Demokraten betonte Harris, sie wolle eine Präsidentin für alle Amerikaner sein. Im Interview mit CNN-Moderatorin Dana Bash sagt die Demokratin nun, dass sie im Falle ihrer Wahl einen Republikaner in ihr Kabinett berufen würde.

Ich denke, es ist wichtig, dass bei den wichtigsten Entscheidungen Leute mit am Tisch sitzen, die andere Ansichten und andere Erfahrungen haben.

Dieser Schritt könne für die "amerikanische Öffentlichkeit von Vorteil" sein, so Harris.

Wie Harris politische Kehrtwenden erklärt

2019 warb Harris mit progressiven Inhalten für ihre erfolglose Präsidentschaftskandidatur, seither ist sie politisch weiter in die Mitte gerückt. Sie hat etwa in Sachen Fracking - von Ablehnung zur Ausweitung - oder Entkriminalisierung illegaler Migration eine Kehrtwende gemacht.

Gefragt nach den Gründen, betont die Vizepräsidentin, was sie in der Biden-Regierung erreicht habe und sagt:

Der Klimawandel sei real, deshalb mache sie Politik für Klimaschutz und in Sachen Migration habe sie schon immer Banden und Grenzschmuggel bekämpft, erläutert Harris.

Harris wenig konkret, Walz' im Hintergrund

Konkret wird Harris kaum, ging auch nicht in die Offensive gegen ihren Gegner. Sie verfolgt in dem verkürzten Wahlkampf eher die Strategie, keine Fehler zu machen.

Sie verteidigt in dem Interview vehement die Errungenschaften der aktuellen Regierung, fordert eine Waffenruhe in Gaza während sie betont, Israel müsse sich verteidigen können. Auch an dieser Stelle distanziert sie sich nicht von Biden.