Parteitag zeigt: Harris hat die Demokraten wiederbelebt

Die Demokraten haben vier Tage lang alles gegeben, ihrer neuen Kandidatin Kamala Harris die größtmögliche Bühne zu bereiten. Vor den Augen Amerikas und der Welt zeigt sich eine verwandelte Partei: Eine, die vor Selbstbewusstsein strotzt, sich feiert und in die Zukunft schauen will.

Die neue Spitze der US-Demokraten will Spaß haben

Harris' Mann Doug Emhoff hält eine persönliche Rede, nimmt sich nicht zu ernst und geht voll in der Rolle des Second Gentleman auf, der seinen Job aufgegeben hat, um seine Frau zu unterstützen.

US-Demokraten wollen sich Patriotismus zurückholen

Walz ist ein Beispiel dafür, wie sich die Partei einen neuen Anstrich geben will, sie die Hand in die Mitte der Gesellschaft ausstreckt. Die Demokraten wollen die Vision eines diversen Amerikas und Freiheiten verteidigen. Und sie wollen sich die Macht darüber zurückholen, was es heißt Amerikaner zu sein.

Proteste gegen Gaza-Politik finden auf Parteitag keinen Raum

Für Protest in der Halle wurde kein Platz eingeräumt. Etwa für die Kritik aus den eigenen Reihen an der Israel-Politik der Regierung. Die Proteste vor der Tür waren nicht so groß wie erwartet und die kleine aber laute Gruppe an Delegierten, die Harris die Stimme verweigert haben, konnten sich mit ihrer Forderung nach einem palästinensischen Sprecher nicht durchsetzen. Ob das die richtige Entscheidung war, wird sich zeigen.